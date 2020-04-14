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15 апреля • обновлено в 01:25
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В Москве резко выросла смертность от коронавируса

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Количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 в Москве достигло 106 человек.

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По состоянию на 14 апреля, в городе скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на вирус, сообщают РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

В Москве резко выросла смертность от коронавируса

Издание "360tv" уточняет, что среди умерших были пациенты возрастом от 48 до 86 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболевания: гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом.

Также в Москве и Подмосковье с полуночи начал действовать пропускной режим. Для любой поездки теперь понадобиться спецпропуск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия лидирует в списке стран по стремительному росту количества инфицированных коронавирусом. По данным на утро 14 апреля, в стране было зафиксировано 2774 новых случаев. Общее количество зараженных составляло 21 102.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
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Кожедуб ruslan
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