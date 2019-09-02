В Москве прокатилась волна громких задержаний: что происходит

В Москве в понедельник, 2 сентября, задержали сотрудников организации "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Николая Ляскина, а также журналиста "Новой газеты" Илью Азара.

Последнего повезли в ОВД "Красносельский" прямо из подъезда собственного дома, при чем в квартире в одиночестве осталась двухлетняя дочь журналиста, передает "Медуза".

Так, супруга журналиста Екатерина Кузнецова приехала домой примерно через полчаса после задержания мужа. По ее словам, в квартире никого не было, дверь была открыта, а ребенок спал (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, Азарувменяют нарушение правил проведения массовых мероприятий (20.2 КоАП) по 8-й части статьи, которая предполагает в том числе административный арест на срок до 30 суток.

Соболь доставили в ОВД подмосковного поселка Красное. Ляскин был задержан по статье о нарушении правил проведения митингов, его доставили в ОВД "Мещанское" в Москве и отпустили до суда после составления протокола.

Любовь Соболь на одной из акций DW

Вероятно, активистами заинтересовались из-за участия в мирном шествии от Чистых прудов до Пушкинской площади в Москве 31 августа.

Из-за мероприятия Московская полиция 2 сентября возбудила административное дело по статье 20.2 КоАП РФ.

Жена Азара: я пришла, квартира была открыта, ребёнок спал.

Да охренеть. Ну это ж просто близко к "оставлению в опасности" из УК. Ну а по-человечески: свинский и негодяйский поступок. pic.twitter.com/ymGGzKSuy3 — Alexey Navalny (@navalny) September 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в открытую выступил против главы РФ Владимира Путина.

Он выразил уверенность в том, что его стране нужен новый президент, поскольку Путин засиделся во власти.

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