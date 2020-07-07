В Москве произошло массовое задержание журналистов, которые вступились за Сафронова. Фото и видео

В Москве (Россия) задержали нескольких журналистов и представителей общественных организаций, которые пришли поддержать советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Они вышли на одиночные пикеты на Лубянке, пишет "Медуза" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Издание уточняет, что всего задержаны 14 человек. Среди них бывший коллега Сафронова Кирилл Кривошеев из "Коммерсанта"; журналистка Алина Дидковская, работавшая с Сафроновым в "Ведомостях"; военный аналитик Майя Седова; Дарья Бурлакова из неправительственной организации Transparency International; координатор "Открытой России" Мария Кузнецова.

Задержание журналистов в Москве Новая газета

При этом некоторых уже отпустили. Среди них Таисия Бекбулатова и заместитель заведующего отделом внешней политики "Коммерсанта" Елена Черненко.

Сегодня, 7 июля, суд должен избрать меру пресечения Сафронову. Обвинение настаивает на закрытом рассмотрении дела, однако адвокаты задержанного выступают против.

В свою очередь редакция издания выступила с заявлением о том, что она не верит в виновность Сафронова и потребовала представить убедительные доказательства его вины.

Напомним, что советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова задержали в Москве по обвинению в государственной измене. ФСБ подозревает его в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Что известно о Сафронове, читайте в материале OBOZREVATEL.