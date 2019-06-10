В Москве произошло ЧП с пассажирским самолетом

В России самолет авиакомпании "S7 Airlines", выполняющий рейс Москва-Казань, был вынужден прервать взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги.

Об этом пресс-служба компании сообщила агентству "РИА-Новости", отметив, что самолет вернулся на стоянку.

"Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги", - сообщили в "S7 Airlines".

Самолет авиакомпании "S7 Airlines" Авиатранспортное обозрение

По словам представителей компании, экипаж самолета придерживался правил техники безопасности. "Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет", - добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что пассажиры данного рейса будут отправлены в пункт назначения резервным самолетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аварийную посадку в горной местности в России совершил самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший для сельскохозяйственных работ.

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