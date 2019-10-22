В Москве произошла кровавая резня: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео 18+

В хостеле в Новой Москве (Россия) произошла резня - два человека погибли, четверо получили ранения.

Об этом "Ленте.ру" сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Telegram-канал "360tv.ru" сообщает, что задержанный работал заместителем администратора хостела и напал на жену администратора и постояльцев. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. По неподтвержденным данным, задержанный — 26-летний уроженец Челябинской области.

Россиянин устроил резню в хостеле

По предварительной информации, преступник напал на жертв, потому что те отказались давать ему деньги в долг. Большинство постояльцев хостела — приезжие из разных регионов, которые были заняты на подсобных работах в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, в Алтайском крае (Россия) задержали учеников лицея, которых подозревают в жестоком убийстве двух мужчин.

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