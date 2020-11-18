В Москве произошел взрыв в больнице для пациентов с COVID-19. Фото и видео

В больнице № 40 Новой Москвы (Россия), предназначенной для пациентов с коронавирусом, 18 ноября взорвался кислород.

Инцидент произошел в поселке Коммунарка. По данным российских СМИ, разорвало трубу, по которой поступал кислород (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв в больнице в Коммунарке. кадр видео

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, было повреждено оборудование и помещение, также наблюдалось задымление. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

Уточняется, что пострадал рабочий, который занимался монтажом временных корпусов. Он в стабильном состоянии, медики оказывают мужчине помощь.

После взрыва в Коммунарке были видны клубы дыма. кадр видео

В свою очередь РИА Новости пишет, что произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением поступал кислород.

По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а затем виден дым над больницей.

Инцидент произошел в поселке Коммунарка. Google Maps

Взрыв произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке. Google Maps

В МЧС уточнили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, а людей внутри не было.

При этом в ведомстве не уточнили, что именно произошло в больнице.

Тем временем Mash пишет, что на место прибыли 9 автомобилей скорой помощи. Также проводится эвакуация пациентов из других корпусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинске 31 октября в больнице для пациентов с коронавирусом взорвалась кислородная будка.