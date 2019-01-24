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В Москве прогремел взрыв в жилом доме: что произошло

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В четверг, 24 января, в Москве в многоквартирном доме прогремел взрыв.

Очевидцы рассказали, что они слышали громкий хлопок, прогремевший в одной из квартир, передает ТАСС.

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На место ЧП прибыли спасатели и полицейские. По предварительным данным взрыв произошел в 12-этажном здании, что не подключено к газу, и все плиты там электрические.

В правоохранительных органах отметили, что причиной происшествия мог стать взрыв самогонного аппарата.

"По предварительной информации, мог взорваться самогонный аппарат. Хозяин квартиры во время инцидента спал", – сказано в сообщении.

Москва

Москва

Правоохранители далее расследуют происшествие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Шахты взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

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Место
РоссияМосква
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Если не газ,значит самогонный аппарат,а если бы подъезд под землю ушёл,тоже была бы версия с самогонным аппаратом.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ильичев Андрей,на рассеи,с "газом"в Магнигорске прокатило,а чего б не прокатило б с самогонным аппаратом ,тем более газа в доме нет,какцапы всё схавают что им царь скажет.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Poroshenko Petro,эхо войны.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Только москальские АЛЕНИ могут поверить в этот бред, на что власти и рассчитывают!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мартененко Сергей, Меня беспокоит, что в соседней стране много идиотов
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Poroshenko Petro,главное чтобы какцапы верили,вас же больше беспокоит жизнь украинцев,чем собственная.
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