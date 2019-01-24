В Москве прогремел взрыв в жилом доме: что произошло

В четверг, 24 января, в Москве в многоквартирном доме прогремел взрыв.

Очевидцы рассказали, что они слышали громкий хлопок, прогремевший в одной из квартир, передает ТАСС.

На место ЧП прибыли спасатели и полицейские. По предварительным данным взрыв произошел в 12-этажном здании, что не подключено к газу, и все плиты там электрические.

В правоохранительных органах отметили, что причиной происшествия мог стать взрыв самогонного аппарата.

"По предварительной информации, мог взорваться самогонный аппарат. Хозяин квартиры во время инцидента спал", – сказано в сообщении.

Москва

Правоохранители далее расследуют происшествие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Шахты взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

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