В Москве прогремел взрыв в жилой высотке: начался мощный пожар. Фото и видео

На юге Москвы в жилой многоэтажке произошел взрыв, после которого возник мощный пожар.
Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел на последнем этаже 22-этажного здания (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).
В Москве прогремел взрыв в жилой высотке
РИА Новости/Telegram
От взрыва сработала сигнализация припаркованных рядом автомобилей, а внизу упали обугленные предметы.
По состоянию на 1:30 среды, 13 мая, огонь полыхает уже 30 минут и потушить его не удается.
В Москве прогремел взрыв в жилой высотке
РИА Новости/Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, в московской бизнес-центре "Панорама", расположенном возле посольства Словакии, произошел взрыв. Ударной волной повредило припаркованные возле здания автомобили и выбило стекла.
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