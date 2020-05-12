Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке: начался мощный пожар. Фото и видео

8.3т
Читать материал на украинском

На юге Москвы в жилой многоэтажке произошел взрыв, после которого возник мощный пожар.

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел на последнем этаже 22-этажного здания (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке

РИА Новости/Telegram

От взрыва сработала сигнализация припаркованных рядом автомобилей, а внизу упали обугленные предметы.

По состоянию на 1:30 среды, 13 мая, огонь полыхает уже 30 минут и потушить его не удается.

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке

РИА Новости/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в московской бизнес-центре "Панорама", расположенном возле посольства Словакии, произошел взрыв. Ударной волной повредило припаркованные возле здания автомобили и выбило стекла.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Москва
Теги
пожар взрыв
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
7
Смешно
12
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kureza Alexa
Kureza Alexa
Опять ОБНУЛЬОНЫШ за старое взялся....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Никогда такого не было и вот опять
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги