В Москве прогремел взрыв в жилой высотке: начался мощный пожар. Фото и видео

На юге Москвы в жилой многоэтажке произошел взрыв, после которого возник мощный пожар.

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел на последнем этаже 22-этажного здания (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке РИА Новости/Telegram

От взрыва сработала сигнализация припаркованных рядом автомобилей, а внизу упали обугленные предметы.

По состоянию на 1:30 среды, 13 мая, огонь полыхает уже 30 минут и потушить его не удается.

В Москве прогремел взрыв в жилой высотке РИА Новости/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в московской бизнес-центре "Панорама", расположенном возле посольства Словакии, произошел взрыв. Ударной волной повредило припаркованные возле здания автомобили и выбило стекла.

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