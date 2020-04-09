В Москве прогремел взрыв в бизнес-центре: первые кадры

В Москве на 2-й Брестской улице 9 апреля прогремел взрыв в бизнес-центре "Панорама" возле посольства Словакии. По данным очевидцев, пострадала одна девушка, однако росийское МЧС утверждает, что никто не был травмирован при инциденте.

Кадры с места ЧП опубликовали российские Telegram-каналы. Судя по кадрам, взрывом в здании повыбивало стекла и покорежило припаркованные автомобили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв в Москве ТАСС

Кроме того, на площади около 5 кв. м произошло возгорание, которое уже удалось ликвидировать. Как пишет ТАСС, экстренные служби рассказали, что взрыв произошел в бойлерной.

Позже в российском МЧС уточнили, что причиной ЧП стала разгерметизация кислородного баллона во время ремонтных работ.

"По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью 5 кв. метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки", – сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево (Россия) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина. В результате ЧП погибли два человека, еще несколько пострадали.

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