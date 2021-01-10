В Москве открылась закусочная "Сталин Донер". Одетый в форму НКВД продавец раздает шаурму "Сталинская с двойным мясом" и "От Берии с соусом ткемали".

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Упаковка с узнаваемым усатым лицом и лозунг по прилавку "Иосиф Виссарионович предлагает отведать"!

В России такое возможно. "Ах, какая была держава! Ах, какие в ней люди были!"

Можно представить подобную закусочную в Германии?

Со светящейся надписью "У Гитлера"? С продавцом, ряженным в гестаповскую форму? Попробуйте новинку меню – свиная рулька "Ляжки Геринга". Есть пирог с потрясающей начинкой "Тайны Бормана", салат по рецепту фюрера "Веган-39". Можно навынос – упаковка стилизована под газету "Фёлькишер Беобахтер". И по прилавку надпись – "Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн"!

Эхо Москвы

В Москве холодно.

В "Сталин Донер" закусывают трупными временами. На Лубянке застыл покрытый инеем Соловецкий камень. Придет оттепель, упадут с него слезы-капли.

Примирение палачей и жертв достигнуто. Каждый получил своё.