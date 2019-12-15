Полиция застрелила порезавшего свою мать россиянина

В Москве полицейские застрелили мужчину, который поссорился со своей матерью и в ходе конфликта несколько раз ударил ее ножом.

Инцидент произошел на юго-западе российской столицы – в доме на улице Генерала Тюленева, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлию Иванову.

Уточняется, что пострадавшей женщине удалось выйти из квартиры и вызвать полицию. Она находится в больнице.

Когда копы прибыли на место преступления и зашли в квартиру, нарушитель держал в руках пистолет и угрожал силовикам.

Сотрудники полиции применили табельное оружие, от полученного ранения нападавший скончался на месте. По факту нападения мужчины на полицейских и свою мать начата проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителей власти".

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, у мужчины произошел рецидив, в результате которого он ранил свою мать, а впоследствии напал на полицейских.

Иллюстрация. Полиция РФ Publika.md

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря в Нижегородской области (Россия) перевернулся автобус с 40 пассажирами. Число пострадавших в результате аварии возросло до 25 человек, трое из которых – в тяжелом состоянии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.