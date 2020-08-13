В Москве полицейские растоптали мемориал возле посольства Беларуси. Фото

Мирослав Семенюк Новости России 10:08, 13.08.2020

Вечером в среду, 12 августа, в Москве у посольства Беларуси полицейские растоптали мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.

Как сообщает "Медуза", возле посольства прошла третья подряд акция солидарности с белорусскими протестами.

К зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами. Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал. Но полицейские его уничтожили.

Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси
Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих. Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов.

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