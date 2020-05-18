В Москве задержали 53-летнего учителя, который на протяжении девяти лет насиловал свою приемную дочь.

О насилии 17-летняя падчерица Ольга (имя изменено) сообщила правоохранителям 15 мая, передает "МК".

По данным журналистов, подозреваемого зовут Игорь, когда-то он работал участковым в правоохранительных органах. Потом сменил род деятельности и стал работать с детьми, педагогом в одном из учебных заведений. Приемная мать преподавала школьникам музыку.

Ольгу супруги усыновили после трагедии – родная четырехлетняя дочь пары умерла после перенесенного ОРВИ в 2006 году. У супругов есть еще двое детей: 20-летний сын и восьмилетняя дочь.

Журналисты отметили, что приемная девочка росла творческим ребенком, ее неоднократно отправляли на различные конкурсы, в том числе на телевизионную детскую шоу-программу.

На первый взгляд, отношения в семье были нормальными. В 14 лет девочка даже взяла фамилию и отчество нового папы.

По словам заявительницы, начиная с 2011 года мужчина систематически ее домогался. Год назад девочка попыталась рассказать матери о происходящем, но женщина не восприняла это всерьез.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК, он признался в содеянном.

Ольга также рассказала, что не планирует возвращаться в приемную семью. Через несколько месяцев она планирует переехать в отдельную квартиру, которую ей предоставит государство по достижении совершеннолетия.

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