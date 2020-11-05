В Москве под зданием ФСБ подожгли "Иисуса Христа" на кресте. Фото и видео

В Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич в образе Иисуса Христа устроил акцию в поддержку всех политических заключенных.

Об этом сообщил Znak.com. Крисевича, "распятого" на кресте, подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел.

Как сообщило МБХ медиа, активисты использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку.

Правоохранители задержали Крисевича.

Павел Крисевич известен и другими провокационными перформансами. Так, в августе этого года он провел в Санкт-Петербурге акцию в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Молодой человек "повесился" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнул в воду.

А у здания Люблинского районного суда Москвы, где слушалось дело "Нового величия", Павел Крисевич сначала выступил с речью в поддержку фигурантов дела, а затем "зарезал" манекена в образе полицейского, пояснив, что таким образом совершил "жертвоприношение".

Крисевич в образе Иисуса Христа Znak.com

Правоохранители задержали активиста Znak.com

Активисты подожгли "уголовные дела" Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте мужчина с плакатом на груди пытался совершить акт самосожжения. Перед тем как поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.