В Москве под ФСБ задержали Ксению Собчак. Видео

Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.

Об этом сообщило ТАСС. Инцидент произошел в ходе пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов, в том числе основатель Baza Никита Могутин, журналист "Ведомостей" Юрий Литвиненко.

"Я просто пришла в майке и записывала подводку к #ОсторожноНовости", – написала после случившегося Собчак в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала видео, в котором пыталась узнать у сотрудника полиции, за что ее задержали, но не получила ответ.

Позже Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Собчак не поняла, почему ее задержали (Telegram-канал Ксении Собчак)

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак подала в суд на немецкие СМИ из-за клеветы – ее обвинили расизме и нетолерантности к меньшинствам.