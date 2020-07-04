В Москве пенсионер насмерть забил штативом от капельницы мужчину

В Москве в городской больнице №81 пациент насмерть забил штативом от капельницы другого больного.

Как передает 360tv, 78-летний мужчина подрался с 74-летним оппонентом и нанес ему несколько ударов штативом.

Потерпевший был тяжело болен, и еще при госпитализации у него диагностировали отек мозга и рак легкого. После драки его доставили в реанимацию, но он скончался.

Добиться объяснений и получить показания у 78-летнего пациента не удалось: он находился под действием препаратов из-за диагностированного психического расстройства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве кассир одним ударом убил клиента за банку кофе.