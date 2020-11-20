В Москве парень жестоко зарезал 14-летнюю школьницу и выбросился из окна. 18+

В Москве 20 ноября в квартире дома на Можайском шоссе нашли убитой 14-летнюю девочку.

Инцидент подтвердил СК российской столицы. Как пишет "Комсомольская правда", в жестоком убийстве школьницы подозревают ее 17-летнего парня.

Он выбросился из окна многоэтажки, в которой жила его девушка, в ночь на 19 ноября, предварительно, после совершения преступления.

Telegram-канал Mash пишет, что убитую звали Вера С. Она жила в Москве с бабушкой и отцом. Убийство произошло, когда папа девочки уехал в командировку, а пожилая женщина лежала в больнице.

Тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями около 14:00 нашел сосед. "КП" пишет, что она лежала на кровати абсолютно голой.

Труп вероятного убийцы обнаружил житель многоэтажки, когда вышел покурить на балкон.

Личность парня уже установлена, он учился в колледже. С убитой они познакомились в общей компании. По предварительным данным, несколько недель у них был роман, но школьница скрывала отношения от друзей. Что именно произошло в ночь убийства, пока непонятно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах в подвале жилой многоэтажки нашли расчлененный труп 70-летнего мужчины.