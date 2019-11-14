В Москве на Смоленской площади еще 29 октября открыли уже второй памятник Владимиру Путину. Точнее, его политике. Первый стоит на пути президентского кортежа из Кремля. Это скульптура его святого покровителя - князя Владимира, крестителя Руси. Князь по легенде, сам крестился в Крыму, Путин приказал "вернуть Крым в родную гавань…" Короче, всем все понятно.

"Петля Примакова" - это разворот в прошлое

Новый монумент воздвигнут напротив МИД России. Это памятник Евгению Примакову. Если у кого были сомнения в том, кому памятник на самом деле, то их развеял председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он прямо сказал - Примаков "с Путиным представлял себе будущее России" и "в Путине видел спасение России и развитие России", - пишет Константин Эггерт для DW. - Слегка повернутая в движении, фигура Примакова на постаменте призвана символизировать знаменитый разворот самолета премьер-министра над Атлантическим океаном в марте 1999 года. Он летел с визитом в США и принял решение вернуться в Москву, когда узнал о начале операции ВВС НАТО против Югославии.

Это тот момент, от которого путинское руководство отсчитывает начало "многовекторной внешней политики", "вставания с колен" и бессчетных прочих концепций, призванных объяснить и оправдать антиамериканизм, изоляционизм и поддержку диктатур по всему миру, ставшие сутью его внешней политики. Памятник Примакову - прежде всего монумент сегодняшнему неосоветскому реваншизму Кремля. Это еще один символ России, устремленной в прошлое, а не в будущее.

"Петля над Атлантикой" стала едва ли не первым известным случаем публичного "непослушания" Евгения Примакова действующей власти - в данном случае, назначившему его президенту Борису Ельцину. Эпоху последнего нынешний правящий класс считает хорошим тоном ругать и одновременно пожинать ее плоды. Поэтому океанский разворот трактуется как смелый поступок государственного деятеля. Случись балканский кризис всего год спустя, в президентство Путина, не видать было бы Евгению Максимовичу памятника. Ведь при нынешнем президенте никому не позволено быть самостоятельной политической фигурой. При этом многие забывают, что именно в начале 1999 года о Примакове заговорили как о кандидате в президенты от "группировки Лужкова", которая вела в тот период борьбу за власть с семьей Бориса Ельцина и дружественными ей олигархами. Сам Примаков, несомненно, мечтал о восстановлении советского имперского величия, но до марта 1999 года был одновременно более чем успешно вписан в высшие эшелоны ельцинской системы.

Памятник лояльности как высшей ценности эпохи Путина

Примаков вообще всю свою жизнь был гибок и колебался вместе с линией партии - в прямом смысле слова. Нужно было быть "антисионистом" - он им становился. Нужно было ехать в Израиль и говорить с Моше Даяном - ехал и говорил. Нужно было подмораживать академическую науку при Брежневе - подмораживал. А потребовалось размораживать политическую систему при Горбачеве - размораживал. Ругал НАТО на посту начальника внешней разведки, но, когда приказал президент Ельцин, как министр иностранных дел подписал от его имени Основополагающий акт Россия-НАТО в 1997 году.

Наконец, в 1999 году вместе с "лужковским кланом" он все же отказался стать кандидатом в президенты и открыто оппонировать уволившему его Ельцину и его преемнику Путину, лишив себя шанса занять высший пост в стране. Впрочем, справедливости ради: Лужков тоже сдался - и был вознагражден еще десятью годами безраздельного господства над Москвой. Так что памятник Примакову - это также памятник лояльности, возведенной в ранг главной политической добродетели.

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Примаков бы оценил иронию истории

Примаков всегда был на шаг позади авангарда. Он вечно страховался на случай, если политический ветер переменится. Неясности биографии, касающиеся его места рождения, жизни отца, предков-евреев, вербовки КГБ - это не "легенда советского Джеймса Бонда", а умолчания человека, который отчаянно пытался выжить в людоедской советской системе и стать для нее своим. Именно эта психологическая драма, даже трагедия, если посмотреть с общечеловеческих позиций, вызывает симпатию - не к Примакову-сановнику, а к Примакову-человеку.

Представители дряхлеющего режима, открывавшие монумент, едва ли об этом задумываются. А если и задумываются, то никогда в этом не признаются самим себе. Потому что признаться - значит сделать первый шаг к уходу из этой, с позволения сказать, "элиты". Они открыли памятник советскому и постсоветскому страху, который питает и их лояльность, и их показной реваншизм, который улетучится в тот момент, когда изменится политическая ситуация. Думаю, Евгений Максимович, который был начитанее, опытнее и мудрее тех, кто произносил речи на церемонии открытия памятника на Смоленской, оценил бы эту иронию истории.

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