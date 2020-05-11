В Москве от коронавируса умер еще один священник из лавры РПЦ. Фото

Дарья Дурова Новости России 18:42, 11.05.2020 Обновлено: 19:29, 11.05.2020

В России от коронавируса COVID-19 умер архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде.

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Троице-Сергиевая лавра
patriarchia.ru

Насельник скончался 11 мая от осложнений, вызванных COVID-19, уточняется в сообщении рабочей группы при патриархе РПЦ Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в Троице-Сергиевой лавре умерли от коронавируса три человека, включая главного врача монастыря.

Это врач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).

Архимандрит Илиан (Племенюк)
stsl.ru

Как писал OBOZREVATEL, в Москве от коронавируса умер также настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Владимир Бушуев.

Показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца за последне десятилетие, впервые превысив порог в 11 тыс. умерших.

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