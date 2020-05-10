В Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Бушуев.

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Ему было 67 лет, сообщили на сайте Московской епархии РПЦ 10 мая. Бушуев скончался 9 мая.

По данным журналистов, он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Его рукоположение состоялось в 1980 году, а в 1986 году церковника возвели в сан протоиерея. Настоятелем измайловского храма Покрова Пресвятой Богородицы он стал в 1998 году.

Владимир Бушуев moseparh.ru

Добавим: на 10 мая в РФ зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса, среди которых 1 915 летальных.

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