В Москве однофамильца Зеленского арестовали за угрозы Путину

В Москве утром 15 декабря силовики Федеральной службы РФ задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Причиной стали его два сообщения в Twitter, в которых увидели угрозу власти президента Владимира Путина.

Их он написал на фоне истории с самосожжением нижегородской журналистки Ирины Славиной. По словам адвоката активиста, мужчину избили и не разрешили медикам госпитализировать его, информирует "Медиазона".

"Ирина, простите нас, простите, что позволяем это. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* [бить] эту недовласть", – написал в день трагедии 2 октября Зеленский.

Также ему "припомнили" другой твит от 2.10 о самоубийстве Славиной: "Я ненавижу вас, Путин, Песков, Володин, и прочие мрази, вы стоите за этим. Можете считать мои слова призывом, но вы, с*ка, ублюдки, недостойные жизни".

За это управление ФСБ по Москве и Московской области еще 28 декабря открыло на Зеленского уголовные производства о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Адвокат Мансур Гильманов заявил, что при обыске в квартире и задержании 15 января сотрудники правоохранительных органов избили Зеленского и "заставили его разблокировать смартфон". Его у него изъяли, как и ноутбук.

"Во время того, как он лежал на полу сотрудник в форме пнул его по голове. После удара они насильно приложили его палец к телефону. Далее, подняв его, также нанесли еще один удар по голове", – заявил правозащитник.

Также добавил, что следователь не дал прибывшим врачам скорой госпитализировать активиста, подчеркивая, что он задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.