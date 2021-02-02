В России объявили протесты из-за приговора Навальному. Онлайн-трансляция
Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили акцию протеста после того, как суд заменил ему условный срок заключения на реальный.
Главное о решении суда:
навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима;
суд учел около года домашнего ареста, таким образом политик проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев;
также ему присудили штраф в размере 500 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов);
защита обжалует решение суда, а до вступления приговора в силу Навальный будет оставаться под стражей.
Протесты происходили еще во время заседания суда, а после приговора штаб Навального объявил о старте митинга на Манежной площади в Москве. Там уже есть первые задержанные. Также люди собираются и в других городах.
OBOZREVATEL следит за тем, что происходит в российской столице и ведет онлайн-трансляцию:
20:30 – По данным "Медиазоны" уже есть семь задержанных в районе Манежной площади. Полиция выставляет ограждения на подходах к площади и объявляет в мегафоны, что акция не санкционирована, хотя она еще не началась.
20:36 – Возле выхода на Манежную площадь со стороны Охотного ряда собираются люди.
20:47 – Возле Гостинного двора в Санкт-Петербурге начали собираться люди. Также там дежурят силовики.
20:49 – Силовики оттеснили журналистов с Манежной площади, а возле гостиницы "Москва" напротив Госдумы продолжаются задержания.
20:58 – Силовики почти полностью зачистили Манежную площадь в Москве.
21:02 – Силовики продолжают задерживать людей и перекрывают подход со стороны Тверской улицы.