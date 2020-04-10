В Москве не успевают принимать больных COVID-19? Появились кадры очереди из "скорых"

В Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

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Соответствующие кадры 10 апреля были опубликованы в соцсетях. Пользователи предположили, что в больницах не успевают принимать больных коронавирусом (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

twitter.com/sergonaumovich

"Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я еще такого не видел за шесть лет. Стоим в очереди", – написал Олег Пыхтин.

в Москве СВАО север Мск. Улица Стартовая. Госпиталь ветеранов войн. На границе с МКАДом. Севернее - Мытищи https://t.co/4Of4HKdIlO — пö Ярославке (@nord_ost2020) April 10, 2020

По последним данным, в России 11 917 человек заболели коронавирусом, из них вылечились 795 человек. Скончались 94.

Вы видели когда-либо пробки из "скорых"? Нет? А вот в москве это происходит сегодня. Зато поиграли в "каникулы" вместо карантина. Зато порассуждали на тему "а в Швеции", "а в Беларуси", про масонский заговор и т.д. И это при том, что в москве до сих пор не закрыто метро. Успехов. pic.twitter.com/EvxBSmaDlR — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

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