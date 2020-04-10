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11 апреля • обновлено в 03:56
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В Москве не успевают принимать больных COVID-19? Появились кадры очереди из "скорых"

3.4т
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В Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

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Соответствующие кадры 10 апреля были опубликованы в соцсетях. Пользователи предположили, что в больницах не успевают принимать больных коронавирусом (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Москве не успевают принимать больных COVID-19? Появились кадры очереди из "скорых"

twitter.com/sergonaumovich

"Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я еще такого не видел за шесть лет. Стоим в очереди", – написал Олег Пыхтин.

В Москве не успевают принимать больных COVID-19? Появились кадры очереди из "скорых"
В Москве не успевают принимать больных COVID-19? Появились кадры очереди из "скорых"

По последним данным, в России 11 917 человек заболели коронавирусом, из них вылечились 795 человек. Скончались 94.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Рахули, у вас всё ништяк! Скорых нет, очереди нет, все мрут дома ...
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вы "фсе врете"! У Вовы просто многоходовочка!
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Да,в Москве ситуация становится малоуправляемой.Кто будет устанавливать контакты,когда такое количество больных.Еще в феврале надо было закрывать границы. не только с Китаем.
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    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

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