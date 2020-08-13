В Москве нашли расчлененное тело женщины, рядом находился шестилетний сын

В Москве обнаружили тело 41-летней Ольги М., которое было разложено по пакетам. Главным подозреваемым в убийстве является ее муж.

Как сообщают РИА Новости, труп был найден в квартире многоэтажки на Ореховом бульваре. В ней также находился шестилетний сын убитой.

Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники уточнил, что женщину обнаружили спустя полторы недели после смерти.

Пакеты с конечностями полицейские нашли в квартире около ванной комнаты, а в самой ванной лежала пила в крови.

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Наряд вызвала соседка, которая учуяла странные запахи из своей квартиры. Она рассказала правоохранителям, что убитая и ее муж почти все время и очень много пили. Когда наряд прибыл на место убийства, то, по словам соседки, муж Ольги Михаил сразу признался, что это он расправился с ней. Его задержали, а сына отправили в больницу.

Женщина также добавила, что Михаил инвалид с детства и у него проблемы с психикой.

В службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы уточнили, что ребенок легко идет на контакт, в больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи ему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинске нашли мертвой супружескую пару, которая недавно расписалась. Следователи полагают, что молодожены забили друг друга до смерти.