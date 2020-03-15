В Москве нашли мертвым 24-летнего снайпера из охраны Путина: выстрелили в голову

В Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина.

Известно, что 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что тело погибшего бойца в квартире обнаружил его знакомый: он пришел проведать парня, поскольку тот несколько дней не выходил на связь.

В Москве найден мертвым снайпер ФСО из президентской охраны

"Дверь квартиры была заперта изнутри, поэтому мужчине пришлось забраться через кухонное окно. Там, на полу кухни, он и обнаружил погибшего", – говорится в сообщении.

При этом источники утверждают, что рядом с телом на полу лежал пистолет "Оса", из которого, предварительно, и был произведен выстрел в голову жертвы.

Следствие проверяет, в том числе, и версию самоубийства. Хотя дома у парня не было найдено никакой предсмертной записки.

Известно, что погибший служил в воинской части №11488 – это Федеральная служба охраны, где числятся снайпера, обеспечивающие безопасность первого лица РФ.

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