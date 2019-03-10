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В Москве нашли девочку-маугли: вскрылась связь ребенка с Украиной

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Отец найденной в Москве пятилетней девочки-маугли – гражданин Украины.

Его депортировали из России 2 года назад, заявили телеграм-каналу Life Shot жильцы многоэтажки, где обнаружили девочку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"У девочки папа украинец был. Два года назад его депортировали, и у Ирочки (мать ребенка. – Ред.) стала беда с головой", – рассказала одна из женщин.

Соседи сообщили, что старались помогать матери, у которой начались финансовые трудности. Также они носили девочке продукты и одежду.

Девочка-маугли

Девочка-маугли

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Ребенок же в последние полгода не выходил на улицу, утверждают жильцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 марта в Москве в одной из квартир спасатели нашли 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод;

  • Позднее СК РФ опубликовал видео из жилища. Абсолютно вся квартира завалена различным мусором. Пол занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Сама квартира пропахла гнилью.

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Место
РоссияМосква
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Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Папа бухал, не работал, занимался попрошайничеством, вот и выслали назад на родину.
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Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Ivachenko Dima, и маму спаил. Созависимость.
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