В Москве проходит масштабный марш из-за Голунова: десятки задержанных

В Москве (РФ) в среду, 12 июня, начался марш в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, которого освободили из-под домашнего ареста. Полиция уже задержала десятки людей, в том числе оппозиционного политика Алексея Навального.

Несмотря на то, что Голунова отпустили, было решено не отменять акцию, передает "МБХ Медиа" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Участники выступили с требованием наказать тех, кто подбросил журналисту наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело. Они скандируют: "Долой полицейское государство!"

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

Марш в поддержку Голунова Daily Storm

"Мы выходим мирно, в руках у нас газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш", — сообщили организаторы.

На марше уже задержали журналистов "Медузы" Илью Жегулева и Андрея Перцева.

Как сообщает издание, в основном полиция задерживает мужчин. Также известно, что задержан режиссер Леонид Марантиди, который работал на этом марше, выполняя редакционное задание "Медузы".

По данным "ОВД-Инфо", на акции уже задержаны как минимум 94 человека.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на странице в Facebook уточнил, что участники акции также требуют отпустить украинцев.

"Московская прогрессивная общественность вошла во вкус. Волна людского возмущения действительно спасла одного человека. Ивана Голунова действительно отпустили. Сегодня несколько сотен человек вышли на акцию в его поддержку. Требуют отпустить также граждан Украины. Здесь чуда не будет", — написал он.

Марш в поддержку Голунова Роман Цимбалюк, Facebook

Марш в поддержку Голунова Роман Цимбалюк, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских журналистов выгнали с форума в Литве. Они два дня дежурили под дверью здания, где проходило мероприятие.

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