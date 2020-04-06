Деды воевали: в Москве на парад победы решили не звать ветеранов

В Москве предложили не приглашать лиц старше 65 лет, то есть ветеранов, на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Документ, датированный 27 марта, поступил главе аппарата правительства от советника президента РФ Антона Кобякова, который также является ответственным секретарем оргкомитета по подготовке мероприятия, сообщает "Интерфакс".
В нем говорится, что предложение связано с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле не рассматривают вариант отмены майского парада в Москве из-за коронавируса.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, продолжается подготовка к мероприятию и к приезду иностранных делегаций. "Дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", – сказал он.
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