В Москве на митинге задержали ребенка и кинули в автозак. Видео

Алексей Титофф Новости России 15:04, 23.01.2021 Обновлено: 15:21, 23.01.2021

В субботу, 23 января, в Москве (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали ребенка.

Видео с задержанием мальчика лет 10-12 опубликовано в сети. Люди вокруг пытались остановить полицейских, но силовики не реагировали на их возмущения. Один из правоохранителей схватил парня за руку и тащил к автозаку.

"Давай, забирай его", – говорил полицейский своему коллеге.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала, что уже взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на митинге в столице РФ.

"Я знаю про ситуацию. На данный момент подробности произошедшего мне неизвестны, выясняю. Ситуация под моим личным контролем", – отметила она, пишет ТАСС.

Отметим, что в Москве на митинге в поддержку Навального произошли столкновения с полицией. Были задержаны десятки людей.

Добавим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке на митинге в поддержку арестованного Навального раздались выстрелы.

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