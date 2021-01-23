В Москве на митинге задержали ребенка и кинули в автозак. Видео
В субботу, 23 января, в Москве (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали ребенка.
Видео с задержанием мальчика лет 10-12 опубликовано в сети. Люди вокруг пытались остановить полицейских, но силовики не реагировали на их возмущения. Один из правоохранителей схватил парня за руку и тащил к автозаку.
"Давай, забирай его", – говорил полицейский своему коллеге.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказал, что уже взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на митинге в столице РФ.
"Я знаю про ситуацию. На данный момент подробности произошедшего мне неизвестны, выясняю. Ситуация под моим личным контролем", – отметила она, пишет ТАСС.
Отметим, что в Москве на митинге в поддержку Навального произошли столкновения с полицией. Были задержаны десятки людей.
Добавим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке на митинге в поддержку арестованного Навального раздались выстрелы.