В Москве девушка умерла на конкурсе поедания пирожных. Видео

В Москве на конкурсе по скоростному поеданию пирожных умерла 23-летняя участница.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из баров в центре российской столицы. Ролик с фрагментом конкурса опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

По условиям соревнования, участники должны были съесть как можно больше десертов. На обнародованных кадрах видно, что девушка попыталась прожевать сразу несколько пирожных.

В Москве девушка умерла на конкурсе поедания пирожных Коллаж

Вероятно, она подавилась. Уже после конкурса москвичка начала задыхаться и упала на пол. К ней подбежали другие посетители заведения, однако помочь не смогли. "Скорая" констатировала смерть.

"Был конкурс, ели печенье. После конкурса они с подругой начали общаться и ей резко стало плохо. Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую... Она пришла в бар с друзьями. Они постоянно здесь сидят. Ее позвали в бар друзья", - рассказал "РЕН ТВ" Александр, администратор бара, где случилась трагедия.

По словам мужчины, позже выяснилось, что погибшая страдала болезнью сердца. По словам очевидцев, она перед конкурсом употребляла алкоголь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге мужчина сбросил женщину в реку, после чего прыгнул следом, пытаясь спасти ее. В результате он утонул.

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