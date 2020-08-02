В Москве на день ВДВ десантники устроили массовую драку с Росгвардией. Видео

В день ВДВ в Москве десантники подрались с росгвардейцами. Скриншот Youtube

В Москве в Парке Горького десантники во время празднования Дня ВДВ подрались с сотрудниками Росгвардии.

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс. Четырех участников потасовки задержали правоохранители.

Инцидент произошел после того, как сотрудники правоохранительных органов попросили бывших десантников "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим".

Осведомленный источник сообщил журналистам, что в результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии.

"Конфликт действительно был, пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении", – сообщил источник.

По его словам, росгвардеец не получил серьезных травм. Обстоятельства конфликта выясняются.

Также информацию о конфликте прокомментировали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Во время праздничных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков", – заявили в ведомстве.

Директор парка Горького Павел Трехлеб заявил, что произошел небольшой конфликт между посетителем-десантником и сотрудником полиции, массовой драки не было и никто не пострадал, сообщило ТАСС.

"Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась", – рассказал Трехлеб. Он подчеркнул, что десантники попытались вмешаться в конфликт с участием их товарища, но после разъяснительной беседы он был исчерпан, и всех участников отпустили.

Трехлеб подчеркнул, что обстановка в парке в целом спокойная, и большинство десантников помогают следить за порядком во время своего профессионального праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Донецка в самом популярном ресторане на теперешнее время "Цитрус" на день ВДВ, произошла жестокая драка между "военной полицией ДНР" и российскими наемниками, которые были в командировке.