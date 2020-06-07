В Москве мужчина начал стрелять по полицейским

На юго-западе Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна дома, два человека получили ранения, среди них – сотрудник полиции.

О ранении правоохранителя сообщается в телеграм-канале 360tv. В городском управлении МВД в Москве подтвердили только факт стрельбы.

По предварительным данным, мужчина, который открыл огонь, находится в состоянии алкогольного опьянения.

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В МВД уточнили, что неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.

По данным СМИ, огонь велся из охотничьего ружья по автомобилю каршеринга.

"Интерфакс" со ссылкой на источник уточнил, что пострадали два человека, однако есть ли среди них правоохранители, не сказано.

Также появилось первое видео с места происшествия. По словам очевидцев, сначала они услышали выстрелы, но подумали, что это просто петарды, а затем – крик.

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Другие подробности пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московской гостинице "Останкино" на фоне конфликта между постояльцами произошла стрельба.