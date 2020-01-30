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30 января • обновлено в 12:02
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В Москве кассир одним ударом убил клиента за банку кофе: видеофакт

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В Москве кассир супермаркета "Дикси" поймал вора и нанес ему смертельный удар.

Как сообщает Baza в своем Telegram, Уулу Нурланбек отвел подозреваемого в краже покупателя в подвал, чтобы показать запись с камеры видеонаблюдения. Там они поссорились и кассир ударил проштрафившегося клиента в живот и по голове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Кассир убил клиента за кражу кофе в Москве

Кассир убил клиента за кражу кофе в Москве

Скриншот с видео

Как выяснилось, спустя несколько дней посетитель супермаркета умер. Своим ударом сотрудник магазина разорвал ему селезенку.

Кассира уже задержали – ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Тульчин под Винницей из-за недостачи в кассе магазине повесилась 22-летняя девушка.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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