В Москве кассир одним ударом убил клиента за банку кофе: видеофакт

В Москве кассир супермаркета "Дикси" поймал вора и нанес ему смертельный удар.
Как сообщает Baza в своем Telegram, Уулу Нурланбек отвел подозреваемого в краже покупателя в подвал, чтобы показать запись с камеры видеонаблюдения. Там они поссорились и кассир ударил проштрафившегося клиента в живот и по голове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Кассир убил клиента за кражу кофе в Москве
Скриншот с видео
Как выяснилось, спустя несколько дней посетитель супермаркета умер. Своим ударом сотрудник магазина разорвал ему селезенку.
Кассира уже задержали – ему грозит 15 лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Тульчин под Винницей из-за недостачи в кассе магазине повесилась 22-летняя девушка.
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