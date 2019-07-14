В Москве известная оппозиционерка сбежала из-под стражи: опубликовано видео

Кандидат в депутаты Мосгордумы, оппозиционер Любовь Соболь сбежала из Отдела внутренних дел после задержания на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в Москве.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter "МБХ Медиа" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Соболь сбежала от копов

"Бегу на свободу". Любовь Соболь убежала с территории ОВД, ее снова задерживают", – сказано в описании.

Соболь остановили при побеге Кадр из видео

Возле здания ОВД собрались сторонники Соболь и участники акции, которые пытались отбить ее от полицейских. К слову, московские правоохранители, в лучших традициях России, так и не смогли предъявить требования и объяснить, на каком основании задерживают кандидата.

Оппозиционерка несколько раз прокричала, что они сделали ей больно, когда пытались выдрать из рук сторонников.

По последним данным, всего на акции задержали 38 человек. К некоторым применяли насилие.

"Бегу на свободу". Любовь Соболь убежала с территории ОВД, ее снова задерживают. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ZiQDTdFYcQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 июля 2019 г.

Напомним, избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля в Москве собралась акция. Люди выставили палатки и мирно прошлись под здание Мосгоризбиркома. Однако позже активизировалась полиция. Людей начали задерживать и паковать в автозаки, к некоторым применяли силу прямо в машине.

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