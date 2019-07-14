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В Москве известная оппозиционерка сбежала из-под стражи: опубликовано видео

1.2т Читать материал на украинском

Кандидат в депутаты Мосгордумы, оппозиционер Любовь Соболь сбежала из Отдела внутренних дел после задержания на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в Москве.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter "МБХ Медиа" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Соболь сбежала от копов

Соболь сбежала от копов

"Бегу на свободу". Любовь Соболь убежала с территории ОВД, ее снова задерживают", – сказано в описании.

Соболь остановили при побеге

Соболь остановили при побеге

Кадр из видео

Возле здания ОВД собрались сторонники Соболь и участники акции, которые пытались отбить ее от полицейских. К слову, московские правоохранители, в лучших традициях России, так и не смогли предъявить требования и объяснить, на каком основании задерживают кандидата.

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Оппозиционерка несколько раз прокричала, что они сделали ей больно, когда пытались выдрать из рук сторонников.

По последним данным, всего на акции задержали 38 человек. К некоторым применяли насилие.

Напомним, избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля в Москве собралась акция. Люди выставили палатки и мирно прошлись под здание Мосгоризбиркома. Однако позже активизировалась полиция. Людей начали задерживать и паковать в автозаки, к некоторым применяли силу прямо в машине.

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Место
Россия Москва
Теги
Новости России протест
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Сало Уронили
Сало Уронили
о так вы не вкурсях,так этот пушной зверек -объявила о великой голодовке против режима,но была всрачена за тарлочкой супа в одном из ресторанов,столице нашей Родины-Москва;);)для чубатых.
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