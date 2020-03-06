В Москве из-за коронавируса ввели режим ЧС: все подробности

В Москве (Россия) из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-2019 и прекращения паники среди населения ввели режим повышенной готовности.

Указ об этом в четверг, 5 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что в РФ за сутки зарегистрировали шесть новых заболевших коронавирусом: один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. Установлено, что россияне посещали Италию в последние две недели. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Согласно документу, все москвичи, которые побывали в странах, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны оповестить о своем прибытии местные власти.

Также москвичам сообщили ряд предписаний:

В случае недомогания нужно вызвать врача на дом, а не идти в больницу.

Заболевший должен сидеть дома в "режиме изоляции", выполняя "постановления санитарных врачей".

Даже если человек не жалуется на здоровье, то все равно обязан 14 дней не ходить на работу или учебу, чтобы избежать возможного заражения.

Опасными странами названы – Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Работодатели также обязаны выполнить ряд мер во избежание распространения болезни:

Оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

В случае заболевания коронавирусом, нужно сообщить Роспортребнадзору. Также нужно выяснить с кем контактировал зараженный и дезинфицировать помещение, где находился заболевший.

При этом получать больничные дома, а не в поликлиниках для обеспечения безопасности населения:

В приоритете пациенты старше 60 лет, которые наиболее подвержены коронавирусу.

Врачам будут помогать сотрудники отделений профилактики и других специалистов.

Больницы будут подготовлены к приему и обследованию больных с симптомами коронавирусной инфекции.

На территории Инфекционной клинической больницы №1 обязались соорудить новый инфекционный корпус "с использованием быстровозводимых конструкций".

Организуется круглосуточный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции под руководством вице-мэра Анастасии Раковой.

Собянину будут ежедневно докладывать о ситуации с болезнью в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

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