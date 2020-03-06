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6 марта • обновлено в 16:46
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В Москве из-за коронавируса ввели режим ЧС: все подробности

2.6т
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В Москве (Россия) из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-2019 и прекращения паники среди населения ввели режим повышенной готовности.

Указ об этом в четверг, 5 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что в РФ за сутки зарегистрировали шесть новых заболевших коронавирусом: один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. Установлено, что россияне посещали Италию в последние две недели. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Согласно документу, все москвичи, которые побывали в странах, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны оповестить о своем прибытии местные власти.

Также москвичам сообщили ряд предписаний:

  • В случае недомогания нужно вызвать врача на дом, а не идти в больницу.

  • Заболевший должен сидеть дома в "режиме изоляции", выполняя "постановления санитарных врачей".

  • Даже если человек не жалуется на здоровье, то все равно обязан 14 дней не ходить на работу или учебу, чтобы избежать возможного заражения.

  • Опасными странами названы – Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Работодатели также обязаны выполнить ряд мер во избежание распространения болезни:

  • Оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

  • В случае заболевания коронавирусом, нужно сообщить Роспортребнадзору. Также нужно выяснить с кем контактировал зараженный и дезинфицировать помещение, где находился заболевший.

  • При этом получать больничные дома, а не в поликлиниках для обеспечения безопасности населения:

  • В приоритете пациенты старше 60 лет, которые наиболее подвержены коронавирусу.

  • Врачам будут помогать сотрудники отделений профилактики и других специалистов.

  • Больницы будут подготовлены к приему и обследованию больных с симптомами коронавирусной инфекции.

  • На территории Инфекционной клинической больницы №1 обязались соорудить новый инфекционный корпус "с использованием быстровозводимых конструкций".

  • Организуется круглосуточный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции под руководством вице-мэра Анастасии Раковой.

  • Собянину будут ежедневно докладывать о ситуации с болезнью в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Собянин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Ку Алексей
Ку Алексей
как обычно у обосса заголовок на доллар, а содержание на гривну...
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Si Kal
Si Kal
Нью Санжария идёт к вам ! :))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Si Kal, нет, это ваше...
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