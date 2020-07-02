В Москве доставщики еды компаний-конкурентов устроили массовую драку. Эпичное видео

На северо-западе Москвы 2 июля произошла массовая драка между курьерами двух служб доставки – "Яндекс.Еда" и Delivery club.

В конфликте на парковке у McDonald’s участвовали больше 30 человек, сообщил Telegram-канал Baza (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Местные жители вызвали на место инцидента полицию, и курьеры, увидев ее, разбежались. Когда копы уехали, доставщики снова вступили в потасовку.

По данным Baza, после драки к медикам никто из курьеров не обращался.

В пресс-службе Delivery Club заявили, что "удивлены этой ситуацией". "Потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту", – говорится в комментарии компании для издания "Подъем".

В "Яндекс.Еде" также заявили, что курьеры чаще помогают друг другу, чем наоборот, они "плотно общаются и работают бок о бок".

"Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры наших партнеров", – заявила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на парковке одесского жилого комплекса "Радужный" произошел конфликт, который перерос в драку и стрельбу.