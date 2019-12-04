Как известно, выпустить джинна из бутылки довольно легко, а вот загнать его обратно – занятие совсем другой сложности, и в определенных условиях, джинн сам может проделать с бутылкой фокус, о котором выпустивший его может горько пожалеть.

Похоже на то, что подобное произошло и с ценами на нефть. Как известно, пару лет назад цена нефти от заоблачных $120 плавно скользнула под сотку, покачалась на этом уровне и ушла вниз. Когда она уже реально поднырнула под отметку $50 за бочку, первой впала в истерику именно Москва. На тот момент ее бюджет был сверстан не просто под максимальную цену нефти, но под ее рост. В тот момент это грозило крахом экономики лепрозория.

Когда-то станет известно о том, какими аргументами РФ, которая к ОПЕК не имеет никакого отношения, сумела уговорить ведущие страны – члены организации, сократить добычу нефти с тем, чтобы создать искусственный дефицит и либо остановить падение цены, либо даже поднять ее до максимально возможного уровня.

В общем, без согласия Саудовской Аравии, на которую равняются ее союзники и одновременно – крупные экспортеры нефти из района Залива тогда не обошлось. Но Аравия согласилась подыграть Москве и цена отскочила от барьера в пятьдесят долларов за бочку к диапазону 60-70 долларов, но с тенденцией снижения. Предложение со стороны США постоянно нарастало, что просаживало цену с неприятной тенденцией увеличения избытка нефти на рынке.

В результате, уменьшение добычи нефти ОПЕК и РФ пришлось несколько раз корректировать, чтобы удержать цену на отметке 60. Заметим, эта цена сейчас держится при беспрецедентной "сдержанности" добывающих стран и мощных санкций, которые ограничивают продажи нефти Ираном и Венесуэлой. Если только снять эти ограничения, то ничего уже не сможет удержать цену на том уровне, который устроит РФ.

Но вот в конце осени возникла удивительная ситуация, когда инициатором более глубокого снижения уровня продажи нефти выступила уже не РФ, а Саудовская Аравия. Почему это произошло – нет смысла обсуждать хотя бы потому, что Аравии все же нужно время, чтобы полностью восстановить свои мощности после иранского налета и обеспечить надлежащую безопасность на будущее всем своим стратегическим объектам.

Такое мнение в ОПЕК было вплоть до воскресенья. Сама Аравия не акцентировала внимания на своем мнении, но коллеги озвучивали это мнение более открыто. Агентство Аль-Арабия, например, сообщало: министр нефти Ирака заявил в воскресенье, что ОПЕК и ее союзники по экспорту сырой нефти рассмотрят вопрос об углублении существующей сделки по сокращению поставок нефти примерно на 400 000 баррелей в день до 1,6 млн баррелей в сутки.

Саудиты справедливо ожидали, что Москва ответит взаимностью и подыграет в плане согласия на снижение. Но не тут-то было. Из Москвы сообщили, что они не видят особых причин для изменения баланса. Буквально в начале недели в Рияд летал министр топлива и энергетики РФ Новак и как сообщают наблюдатели, он пытался убедить коллег в том, что до апреля нет смысла пересматривать квоты добычи нефти.

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Ответ не заставил себя ждать. Пока самолет Новака двигался в направление Москвы, из Рияда пошла информация о том, что там пересматривают цены на фьючерсы по январю и закладывают в них мощные дисконты.

"Саудовская Аравия резко снижает цены на нефть для клиентов в Европе, где ее сорта конкурируют с поставками из России.

В январе для западноевропейских стран саудовская нефть подешевеет по всей линейке марок, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Легкая нефть Arab Extra Light будет продаваться со скидкой в 1,2 доллара относительной декабрьских уровней: премия к цене Brent с 3,3 доллара упадет до 2,1 доллара.

Сорт Arab Light, близкий по характеристикам в российской Urals, подешевеет на 1,8 доллара: если декабрьские партии отгружаются практически по цене Brent, то с января вступит в силу скидка в 1,85 доллара.

Тяжелый сорта подешевеют еще сильнее: Arab Medium – на 2,1 доллара, а Arab Heavy – на 2,5 доллара".

Похоже на то, что когда самолет Новака приземлился в Москве, ответ Саудитов уже был формализован. Но самой “вкусной” оказалась мотивировка такого решения. Об этом было изложено на страницах агентства Рейтерс, откуда россияне и взяли следующий ниже текст:

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"Решение резко снизить цены Саудовская Аравия приняла на фоне недовольства чиновников исполнением сделки ОПЕК+, которую саботируют два крупных участника – Ирак и Россия.

В ноябре добыча нефти в РФ выросла на 15 тысяч баррелей в сутки – до 11,244 млн баррелей при квоте в 11,18 млн. Уровень выполнения соглашения о стабилизации нефтяного рынка Россией упал до 70%.

За 11 месяцев, что действует нефтяной пакт, призванный убрать с рынка избыточное предложение и поддержать цены на уровне, приемлемом для крупнейших экспортеров сырья, Россия – второй по объему квоты участник после Саудовской Аравии – только дважды выполнила свои обязательства, и то лишь в месяцы, когда из-за скандала с хлором простаивал трубопровод "Дружба", обеспечивающий 20% российского нефтяного экспорта.

По итогам августа Россия выполнила сделку на 53%, в сентябре – на 88%, в октябре – на 73%.

Саудовская Аравия, напротив, перевыполняет сделку на 140-160% каждый месяц, фактически компенсируя саботаж со стороны партнеров. На предстоящем в конце недели заседании ОПЕК+ в Вене саудовская делегация намерена дать сигнал о том, что больше не желает спасать нефтяной рынок в одиночку".

Вот так! В Аравии только сейчас узнали то, что мы знаем уже давно. Московия – международный кидала, с которым нельзя договариваться и тем более – становиться к ней спиной. Если кто-то посчитает это мнение предвзятым – пускай обратится к наследию Отто фон Бисмарка, который четко описал цену договора с Московией. Кстати, наши бестолочи просто обязаны перечитать Бисмарка и посмотреть на самый свежий кидок в исполнении Москвы, чтобы не было бестолковых иллюзий.

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