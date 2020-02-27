В ночь на четверг, 27 февраля, в Москве Mercedes с несовершеннолетними пассажирами в салоне врезался в бетонную стену тоннеля, загорелся и взорвался.

За рулем автомобиля находился 23-летний блогер Артем Доценко. От удара он вылетел из автомобиля, подростков за секунду до взрыва из огня спас таксист, который ехал следом, сообщают Вести (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением, в результате чего въехал в бетонную стену и машина загорелась.

ДТП в Москве Скриншот из видео

Артем Доценко -– начинающий и уже скандальный российский блогер. В последнем видео на странице в Instagram парень сжигает протокол о нарушении правил дорожного движения на фоне недавно сгоревшей машины. До этого он опубликовал видео, на котором полыхает бутылка дорогого шампанского.

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Артем Доценко instagram.com/dots_enko

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Иркутске (Россия) двое полицейских ударили спящего пассажира такси электрошокером, от чего последний и скончался.

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