В Москве беременная выбросила с 13-го этажа ребенка своей подруги

Борис Бондарь Новости России 21:35, 4.12.2020 Обновлено: 22:28, 4.12.2020

В Москве 4 декабря женщина выбросила из окна 13-го этажа грудного ребенка своей подруги.

Об этом сообщило издание MK.ru. Экстренные службы вызвал курьер из кафе, который стал свидетелем происшествия.

По информации издания, 30-летняя беременная Дарья Шавелкина пришла в гости к подруге.

В это время малышка спала в ванной. Когда мать отвлеклась, Шавелкина взяла ребенка на руки и выбросила из окна.

Женщину задержали правоохранители. Объяснить мотивы своего поступка она не смогла.

По некоторой информации, Шавелкина страдает психическим расстройством, которое может вызывать галлюцинации.

Дарья Шавелкина
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Семья погибшей девочки
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Мать девочки после происшествия находилась в шоковом состоянии, ей вызвали скорую.

Семья воспитывает еще одну дочь, которая находилась в больнице.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который сжег своего 6-летнего сына после ссоры с женой.

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