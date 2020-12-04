В Москве беременная выбросила с 13 этажа ребенка своей подруги

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
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В Москве женщина выбросила ребенка из окна

В Москве 4 декабря женщина выбросила из окна 13-го этажа грудного ребенка своей подруги.

Об этом сообщило издание MK.ru. Экстренные службы вызвал курьер из кафе, который стал свидетелем происшествия.

По информации издания, 30-летняя беременная Дарья Шавелкина пришла в гости к подруге.

В это время малышка спала в ванной. Когда мать отвлеклась, Шавелкина взяла ребенка на руки и выбросила из окна.

Женщину задержали правоохранители. Объяснить мотивы своего поступка она не смогла.

По некоторой информации, Шавелкина страдает психическим расстройством, которое может вызывать галлюцинации.

Дарья Шавелкина
Семья погибшей девочки

Мать девочки после происшествия находилась в шоковом состоянии, ей вызвали скорую.

Семья воспитывает еще одну дочь, которая находилась в больнице.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который сжег своего 6-летнего сына после ссоры с женой.

РоссияМосква