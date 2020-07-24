В Москве азербайджанцы и армяне устроили массовое побоище со стрельбой. Видео

В ночь на 24 июля в Москве (Россия) произошли массовые вооруженные столкновения между азербайджанцами и армянами.

Как сообщает Телеграм-канал 360, группы азербайджанцев останавливали и били машины с армянскими номерами и людей, находившихся в них. Массовые драки прошли на улицах Люблинской и Братиславской.

По словам вице-президент "Союза азербайджанцев России" Элунура Гусейнова, в ресторане "1001 ночь" около 15 армян напали на одного азербайджанца.

Также столкновения прошли на пересечении Люблинской улицы и улицы Нижние поля. Очевидцы сообщали, что около 40-50 азербайджанцев и армян устроили массовую драку возле метро "Братиславская". Также якобы стороны конфликта были вооружены пистолетами.

В российском МВД сообщили, что в результате столкновений задержали 13 человек: шестерых граждан Азербайджана и семерых граждан Армении. Позже в одну из окрестных больниц доставили еще одного армянина с ножевым ранением плеча. На данный момент проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Азербайджаном и Арменией вновь обострился многолетний конфликт. Одно из сильнейших вооруженных столкновений за последних 4 года, которое унесло жизни 16 человек, произошло 12 июля на границе двух стран.