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В Москве автобус влетел в остановку с людьми: есть погибший и пострадавшие. Видео

Карина Бондаренко
Новости России
1,5 т.
В Москве автобус влетел в остановку с людьми: есть погибший и пострадавшие. Видео

Утром 20 июля в столице России Москве автобус влетел в остановку общественного транспорта с людьми.

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. В происшествии погиб один человек, еще минимум трое пострадали, сообщает "Комсомольская правда".

Авария произошла на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. Городской транспортный департамент выясняет обстоятельства ДТП.

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