В Москве автобус влетел в остановку с людьми: есть погибший и пострадавшие. Видео
Утром 20 июля в столице России Москве автобус влетел в остановку общественного транспорта с людьми.
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. В происшествии погиб один человек, еще минимум трое пострадали, сообщает "Комсомольская правда".
Авария произошла на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. Городской транспортный департамент выясняет обстоятельства ДТП.
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