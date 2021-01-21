В Москве авто влетело в толпу пешеходов на тротуаре. Видео 18+

В Москве автомобиль влетел в пешеходов на тротуаре, вероятной причиной ДТП стала скользкая дорога.

Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot. ДТП произошло в самом центре Москвы на Воздвиженке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщается об одной госпитализированной женщине.

"На неубранной дороге даже полноприводная Audi "не выскребла", – уточнили в комментарии к видео.

Ранее стало известно, что в районе поселка Покровское под российским Ростовом утром 16 января рейсовый автобус MAN сообщением Кисловодск – Донецк столкнулся с микроавтобусом. Оба транспортные средства слетели в кювет, травмы получили два человека.

За неделю это уже вторая авария с автобусами, следовавшими на оккупированную часть Украины из РФ. Первая произошла 13 января в Ростовской области – опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск. Погибло два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщил OBOZREVATEL, в России в республике Тыва в результате ДТП с участием двух легковушек погибли восемь человек.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомашины Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder.