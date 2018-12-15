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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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В Москове бухали, как перед смертью. Кто побогаче – пил из горлышка Вдову Клико

8.3т

Все идет к тому, что в РФ разрушится преемственность виновников их бед. Ведь раньше все было просто: зашел в лифт, заткнул нос и знаешь – только что тут был Обама. Или вот в подъезде образовался фекальный сталагмит – не нужно размышлять – Обама сделал, а если слишком высокий и нечеловеческого роста, значит Кондолиза Райз помогала. Нет отопления – опять же, все вопросы — Обаме. Особенно это касалось падения ракет или улетевших в "дальнейшее пространство" дорогих космических аппаратов. Главное – определенность. В совке это было всегда сопряжено с особенностями национальной политики, а в РФ этот номер не пройдет, ибо в высших эшелонах власти такое могут совершенно не понять. По этой причине действующий президент США вроде бы должен быть идеальным воплощением демона зла, но не сложилось.

Ведь как только стало известно о победе Трампа, Московия бухала как перед смертью. Кто побогаче – пили из горлышка Вдову Клико, а кто попроще – другие спиртосодержащие жидкости. Но все эти тысячи декалитров спиртного были поглощены в едином порыве "Трамп – наш". После этого обычный поход в лифт вызывал замешательство, поскольку Обама ушел на дембель, Трамп вроде бы свой парень, а безобразия не прекращаются. Кто-то даже выдвинул новую теорию демонологии, хорошо известную как "англичанка гадит", но не прижилось. Опять взоры упали на Трампа, но с ним все оказалось очень сложно, поскольку он то "наш", то – наоборот, и точно определить в какой именно фазе он находится, решительно невозможно.

В Москове бухали, как перед смертью. Кто побогаче – пил из горлышка Вдову Клико

Только настроятся на то, чтобы торжественно объявить о том, что видели Трампа, выходящего из лифта с рулоном туалетной бумаги, ан нет! Из телека рассказывают, сколько длилось рукопожатие Путина с ним, сколько минут и секунд они разговаривали и оглашают количество улыбок Трампа при этом. Даже самому последнему алкашу понятно, что Трампа лучше не трогать, но кто-то же это делает в лифте? Такая неопределенность грозила социальными потрясениями, но вот все стало налаживаться.

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Роль демона скоро перейдет к Илону Маску. Мало того, что он просто безобразно унижает российскую космонавтику и российских же космонавтиков низкой ценой своих ракет, и главное, практически отсутствующим их падежем, так еще и построил гигантские роботизированные фабрики по производству высокоемких аккумуляторов, которые уже начинают вытеснять бензиновые двигатели, а домовладения теперь постепенно переходят на возобновляемые источники энергии, отказываясь от углеводородов. Одного этого уже достаточно, чтобы подвергнуть Маска обряду нефтяной и газовой анафемы именем Газпрома всемогущего и Роснефти животворящей.

Но подлый Маск не останавливается и идет дальше, глубже и больнее. Это раньше смеялись над его проектами создать ракету, которая будет возвращать свою первую ступень к месту старта или с программы полета на Марс, а теперь – перестали. Его ракеты стали многоразовыми, а в следующем году астронавты используют его пилотируемый "Дракон". Тем временем, готовятся остальные компоненты аппарата, который унесет людей к ближайшей планете.

Из этого же разряда и обещание Маска о том, что на основе сети небольших спутников, он покроет всю планету недорогим и главное, доступным в любом месте интернетом. То есть, уже можно будет не задумываться над тем, кто тут оператор и на каких условиях он раздает доступ к Сети. Можно будет один раз себе завести сеть от Маска и забыть о том, где ты находишься и какие тарифы здесь действуют. В идеале это должно так и выглядеть и будет это уже в самое ближайшее время.

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К такой замечательной возможности уже готовятся в РФ и в их госдуму уже подан законопроект об автономном функционировании российского интернета. То есть, будет минимизирован трафик из/в российскую Сеть, а в точках входа будут стоять цензоры, которые будут пропускать только необходимый минимум информации. В общем, идея выглядит смешно, как и фраза "российский интернет". Из российского там только надзиратели от ФСБ. Сам Интернет был создан американскими военными, аппаратура, линии связи, протоколы передачи данных – тоже созданы вне РФ, так что фраза эта просто смешна.

Тем не менее, россиян оставят в своем сегменте или как это указано в законопроекте "выгребной яме". Безусловно, это отрежет россиян от вражеских интернетов и они утратят возможность познавать новое. Понятно, что у них есть и свои ресурсы познавательного характера, но до "Порнохаба" им очень далеко. А ведь есть масса научно-познавательных немецких фильмов для взрослых или целые порталы "В мире животных".

Таким образом, самые посещаемые высокодуховным населением РФ ресурсы Сети будут отрезаны и придется обходиться своими силами. Что же будут делать пираты, озвучивающие стыренные фильмы и сериалы – трудно сказать, как непонятно и то, как теперь они будут тянуть игры, программы и кряки к ним.

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А все – Маск. Не стал бы запускать свои спутники, никто бы и не трогал Интернет подобным жестким образом. Как только закон вступит в силу, а он вступит обязательно, Маск окончательно займет место Обамы и россияне облегченно вздохнут даже в лифте, ибо вернется определенность или как они говорят – стабильность. Она – самое главное.

Но если действительно все так и случится и россияне сами себя спрячут в клетке и исчезнут из остальной Сети, именем Маска надо будет назвать какую-то улицу рядом со зданием посольства РФ, а еще лучше, сделать улицу Маска, на которой будет одно здание – посольство РФ, тогда всю картину можно считать законченной, а пока нанесены только первые мазки.

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Тема
Российская военная угроза
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Владимир ПутинДональд ТрампБарак Обама
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Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:defence-line.org
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