Поздравила "защитников отечества": в российском морге выступила стриптизёрша. Фото и видео 18+

В России в Санкт-Петербургском бюро судебно-медицинских экспертиз выступила стриптизёрша.

Как пишет городское издание "Фонтанка", это произошло 21 февраля – в последний рабочий день перед Днём защитника Отечества, который отмечается в РФ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Корпоратив для работников морга прошел в помещении ординаторской – общей комнате для отдыха медперсонала.

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Коллаж

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил, что в учреждении прошло празднование.

"Да, барышня приходила, поздравляла", – сказал он журналистам, когда те отметили, что он заснят на видеоролике. Сперва мужчина говорил, что ничего не знает.

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

На вопрос о впечатлениях врач ответил: "Да нормально, девушка как девушка".

Отметим, СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" – бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

Осторожно, кадры 18+!

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша Фонтанка

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Прокопьевск в Кемеровской области России мужчина принял наркотики и отпилил свою левую ногу ножовкой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.