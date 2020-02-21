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21 февраля • обновлено в 22:23
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Поздравила "защитников отечества": в российском морге выступила стриптизёрша. Фото и видео 18+

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В России в Санкт-Петербургском бюро судебно-медицинских экспертиз выступила стриптизёрша.

Как пишет городское издание "Фонтанка", это произошло 21 февраля – в последний рабочий день перед Днём защитника Отечества, который отмечается в РФ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Корпоратив для работников морга прошел в помещении ординаторской – общей комнате для отдыха медперсонала.

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В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Коллаж

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил, что в учреждении прошло празднование.

"Да, барышня приходила, поздравляла", – сказал он журналистам, когда те отметили, что он заснят на видеоролике. Сперва мужчина говорил, что ничего не знает.

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

На вопрос о впечатлениях врач ответил: "Да нормально, девушка как девушка".

Отметим, СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" – бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

Осторожно, кадры 18+!

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

В Санкт-Петербургском морге выступила стриптизёрша

Фонтанка

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Прокопьевск в Кемеровской области России мужчина принял наркотики и отпилил свою левую ногу ножовкой.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Новости России фотографии видео стриптиз
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А шо, в морге не люди штоле???)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
кастрюли пытаются отвести от своей страны свой позор позор любыми способам,даже таким безобидным корпоративом...
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