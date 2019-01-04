Взрыв в Магнитогорске: истории чудесных спасений и трагических смертей

Ранним утром, в 6.05 часов 31 декабря в доме по улице Карла Маркса в российском Магнитогорске произошла трагедия — взорвался бытовой газ. Один из подъездов жилого дома оказался полностью разрушенным. Всего уничтожено 26 квартир.

Поиски закончились только 3 января. Российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов. Среди них — 6 детей.

О том, кто погиб и кому посчастливилось выжить — в материале OBOZREVATEL.

Чудесное спасение Вани Фокина

Из-под завалов дома в Магнитогорске через сутки вытащили живого мальчика. Как рассказал один из спасателей, они услышали детский плач. Там, где он раздавался, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Правда, когда говорили "тише", малыш тоже затихал. Пришлось звать его, тогда он откликался. Ребенка "учуяла" и собака.

Из-за розовых носочков Ваню сначала приняли за девочку ВКонтакте Черное и Белое Магнитогорск

Спасатели аккуратно раздвигали плиты, резали дерево. Затем под завалами показался диван, рядом с ним и должна была быть детская кроватка, об этом сообщил отец мальчика. Правда, специалисты решили подбираться к ребенку снизу в целях безопасности. Разрезали доски, установили крепеж, затем разрезали линолеум и увидели детское личико. Малыш оказался зажат на полу, однако там, где находилась голова, был доступ воздуха. Это и спасло ему жизнь.

Ваня Фокин с мамой ВКонтакте Черное и Белое Магнитогорск

Спасенного мальчика зовут Ваня Фокин, ему 11 месяцев, сейчас он в больнице вместе с мамой Ольгой, пока состояние тяжелое, но стабильное. У мальчика перелом обеих ног, правая ножка оказалась обморожена (на улице было до -27 мороза), но врачи надеются ее спасти. Также травма живота, черепно-мозговая травма и синдром сдавливания. Врачи борются за его жизнь.

Ваня Фокин ВКонтакте Евгения Фокина

Отец Вани, Женя (в ту ночь он был на работе), рассказывал, как удалось спастись его жене и старшему сыну. По его словам, их квартира находилась прямо над аркой дома. Жена спала со старшим сыном на диване. Он как раз под утро встал в туалет, потом вернулся и лег, жена его обняла. И они вместе провалились вниз. Им повезло, они смогли спастись, вдвоем они выбрались из-под завалов.

Отец Евгений со старшим сыном ВКонтакте Евгения Фокина

Повезло, пошел в гараж

32-летний Евгений Юрченко тоже чудом спасся. Он жил в этом доме один, на 10-м этаже. Рассказывает, что ночью ему не спалось, как будто что-то чувствовал. Буквально за 15 минут до взрыва Евгений решил пойти в гараж за машиной, подогнать ее к подъезду. Утром он собирался поехать к родителям в другой город, чтобы встречать Новый год.

Когда он подошел к гаражам, то под ногами буквально затряслась земля. Он решил, что это у кого-то в гараже взорвался баллон с газом. Спокойно почистил машину, сел и поехал домой. И только на подъезде к дому увидел оцепление, технику и густой туман из-за пыли. Посмотрел на свои окна, а квартиры нет. У мужчины даже началась истерика. Он жил как раз над квартирой семьи Крамаренко, которые погибли под завалами.

Теперь Евгений считает 31 декабря 2018 года своим вторым днем рождения. Ему уже вручили новый паспорт, об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

Евгений Юрченко считает, что родился в рубашке ВКонтакте Евгения Юрченко

Также повезло 47-летней Елене Трубиной. Накануне праздников она с родителями улетела на отдых. Правда, возвращаться ей сейчас некуда – от квартиры осталась одна стена.

Погибла молодая семья

Под завалами погибла молодая семья – 31-летние Анастасия и Игорь Крамаренко и их маленькая дочь Милана.

Семья Крамаренко: Анастасия, Игорь и дочка Милана ВКонтакте Анастасии Крамаренко

Новый год они собирались встретить дома. Анара Бажакова в соцсетях рассказала, что немного знала Анастасию.

"Мы не были подругами и даже очень хорошими знакомыми. Просто я делала ей макияж на ее свадьбу, оформляла какое-то время брови, потом она обращалась ко мне по путевкам, потом за тортиком... И каждый раз было невероятно приятно с ней общаться. Открытая такая, легкая в общении девушка, на которую приятно смотреть. Особенно счастливой видела ее в последний раз, когда они с мужем приехали ко мне за тортом, она была на последних сроках беременности и просто светилась от счастья, в предвкушении рождения Миланы... С огромным пузом, но все равно такая спортивная и стильная", – написала Анара ВКонтакте.

Игорь и Настя Крамаренко ВКонтакте Анастасии Крамаренко

Игорь с Миланой, Настя подписала это фото "мои поварешки" ВКонтакте Анастасии Крамаренко

ВКонтакте Анастасии Крамаренко

ВКонтакте Анастасии Крамаренко

ВКонтакте Анастасии Крамаренко

Анастасия действительно увлекалась спортом, на ее страничке в соцсети много фото из спортзала. Она преподавала на кафедре иностранных языков местного вуза. Супруг, Игорь, работал в листопрокатном цехе.

Пришли в гости и погибли

Ольга Скворцова со своим другом Сергеем Кутеповым пришли к другу Дмитрию, который жил в злополучном доме на Карла Маркса. Причем за полчаса до взрыва хозяин квартиры ушел на работу, а гости остались спать. Утром Ольга должна была начать готовить новогодний ужин вместе со своей 17-летней дочерью, которая ждала ее дома. Ольга и Сергей погибли под завалами.

Ольга Скворцова и Сергей Кутепов Mash

Среди погибших в Магнитогорске оказалась 95-летняя Ольга Анисимова. До 2010 года она жила в Беларуси. Ольга Анисимова пережила блокаду Ленинграда. Вместе с ней погибла и ее 70-летняя дочь.

Ольга Анисимова пережила блокаду 24.ru

Надеялись до последнего, что братья живы

Под завалами оказалась и семья Кремлевых. Родители Лена и Андрей, а также их сыновья Денис и Дмитрий. Родителей достали раньше, их сразу опознали. Родственники надеялись, что сыновья еще живы. Надежду вселяло то, что Дмитрий через шесть часов пытался выйти на связь. На его страничке в соцсети есть отметка о последнем заходе с мобильного – 31 декабря 11.50. Поэтому их друзья писали: "Денис и Дима, возвращайтесь! Мы вас ждем!", "Вы нам нужны!". Хотя специалисты объясняют, что отметка о времени еще не означает, что Дмитрий был онлайн. Вполне возможно, что "ВКонтакте" мог стоять на автозапуске, и когда появилась связь, произошла перезагрузка и приложение автоматически включилось.

На страничке Дмитрия время последнего захода 11.50 31 декабря ВКонтакте

Дмитрий увлекался автомобилями, на его страничке есть целый альбом, посвященный ВАЗу, который он сам разбирал. Денис любил компьютерные игры.

Мама Елена Кремлева ВКонтакте Елены Кремлевой

Дмитрий Кремлев ВКонтакте Дмитрия Кремлева

Денис Кремлев ВКонтакте Дениса Кремлева

Сиротами остались Ксения и Арсений – дети Андрея Синебрюхова и Ольги Баталовой. В новогоднюю ночь Андрей должен был работать, поэтому праздник они решили отметить 30-го числа. А детей отправили к бабушке. Оба родителя погибли.

Семья Ольги и Андрея ВКонтакте Андрея Синебрюхова

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