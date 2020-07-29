В России мама выгуливала ребенка на "поводке": женщину забросали камнями. Видео

В Кургане (РФ) устроили травлю женщине, которая гуляла на улице с ребенком, больным аутизмом, с браслетом безопасности.

Видео прогулки с "поводком" попало в сеть, после чего пользователи начали писать россиянке гневные сообщения, а некоторые местные жители – бросать ей вслед камни, передает Znak (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как рассказала героиня видео Варвара Пономарева, такой способ прогулки – единственно возможный для ее 7-летнего сына в связи с состоянием его здоровья.

"После публикации видео начались дикие перепосты... В меня уже бросали камень, когда мы гуляли по улице. Слава богу, не попали ни в сына, ни в дедушку – прилетело мне в ногу, под коленку. Я обернулась, но куда я там побегу махать руками и выяснять, кто это сделал, когда у меня два инвалида на руках?" – рассказала Пономарева.

Она пояснила, что на улицу вышла также с дедушкой, у которого тяжелая форма болезни Альцгеймера. Она не может бросить его, если ребенок начнет убегать, а у сына, которому скоро исполнится 8 лет, низкофункциональный аутизм.

"Он невербальный: никогда не говорил и, боюсь, уже не заговорит и не понимает обращенную речь. Ему бесполезно кричать: "Стоять! Не двигаться!" Причем, когда я так кричу на улице, люди слышат только повелительную интонацию. И он ведь тоже слышит интонацию, он не понимает слова. Со стороны это, возможно, так и выглядит: мать ведет ребенка непонятно на чем, еще и рявкает на него", – сказала женщина.

Скрин видео

Она пожаловалась, что люди обвиняют ее в издевательствах над ребенком. Так, за один вечер, по словам женщины, ее остановили пять человек.

"Они интересовались, зачем я так делаю: "вожу ребенка на цепи". Это слово звучало. И молодая женщина, которая смотрела на этот браслет безопасности, мне заявила: "У вас другое что-то было на том видео, я прямо цепочку видела!.." А то, что это поводок безопасности – правильнее "браслет безопасности" – никто не слышит", – подчеркнула Пономарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США приблизились к созданию анализа крови на аутизм у детей.