В России врачи из-за COVID-19 обращаются к Путину: морги регионов завалены телами

Часть регионов России страдает от очень высокого уровня заболеваемости COVID-19 на предприятиях, недостатка мест в больницах и скопления тел погибших от коронавируса в моргах.

Об этом сообщается в материале "Русской службы ВВС". Отметим, всего за время пандемии в РФ обнаружили более 1,5 млн больных. Из них 1 146 096 вылечились, погибли – 26 269.

Критическая ситуация с коронавирусом сложилась, в частности, в Курганской области. Так, местные медики заявили об "огромной неконтролируемой эпидемии" в регионе и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прислать военных медиков – "пока народ не стал умирать у нас просто на улицах".

Обращение к президенту РФ подписали коллективы курганских больниц, непосредственно занятых борьбой с пандемией.

Авторы обращения обвинили региональные власти в отсутствии надлежащих мер, замалчивании проблемы и существенному занижении статистики.

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", – говорится в обращении.

Медики считают, что региональную "систему здравоохранения охватил полный коллапс". Его признаки – критическая нехватка мест в больницах, медицинского персонала, перегрузки скорой и неотложной помощи.

"Больные ждут приезда ее бригад круглосуточно, врачей из поликлиники – неделю и больше", – говорится в письме.

Курганские медики также пишут о "больших неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях" и высоком уровне заболеваемости среди врачей.

"Даже итальянский Ломбардия в свой худший период по сравнению с Курганской областью просто сказка (орфография оригинала сохранена)", – сказано в обращении.

Добавим, по данным министерства здравоохранения России, Курганская область занимает последнее место среди регионов страны по обеспеченности врачами – в 2018 году их было 24,2 на 10 000 населения, в 2019 году – 23,8. В среднем по РФ в 2018-м этот показатель составлял 37,4.

Тяжелая ситуация наблюдается и в сибирском городе Новокузнецк. Там телами жертв пандемии переполнен один из моргов.

В сеть попало видео из учреждения. В двух небольших комнатах лежали более двух десятков черных мешков, большинство – на полу. Из-за этого работнику морга приходилось переступать через тела, чтобы пройти.

Аналогичная ситуация сложилась в другом сибирском городе – Барнауле, пишет "BBC News Україна".

Как стало известно на прошлой неделе, тела умерших от коронавируса в госпитале пришлось оставлять даже не в морге, а в подвале медучреждения, поскольку патологоанатомы не успевали делать свою работу, а многие родственники не могли забрать умерших в карантин. Это подтвердили и власти Алтайского края.

Карта распространения коронавируса в мире:

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