В аннексированном Россией Крыму пропал заместитель главы Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

Последний раз 47-летнего чиновника видели в Ялте, сообщает Telegram-канал Mash.

teatral-online.ru

Отмечается, что Ошарин уехал по делам в Краснодарский край. Оттуда 25 марта таксист отвез его в Ялту, где его в последний раз видели 30 марта.

Родные хватились его только 18 апреля и позвонили в полицию. В больницах и моргах чиновника не нашли.

Леонид Ошарин в 2018 году был назначен заместителем руководителя Департамента культуры Москвы. До этого он был директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского, директором театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.