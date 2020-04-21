В Крыму пропал замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин

Юрий Сергиенко Новости России 00:49, 22.04.2020 Обновлено: 00:51, 22.04.2020

В аннексированном Россией Крыму пропал заместитель главы Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

Последний раз 47-летнего чиновника видели в Ялте, сообщает Telegram-канал Mash.

teatral-online.ru

Отмечается, что Ошарин уехал по делам в Краснодарский край. Оттуда 25 марта таксист отвез его в Ялту, где его в последний раз видели 30 марта.

Родные хватились его только 18 апреля и позвонили в полицию. В больницах и моргах чиновника не нашли.

Леонид Ошарин в 2018 году был назначен заместителем руководителя Департамента культуры Москвы. До этого он был директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского, директором театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

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